В Крыму обнаружен новый вид насекомых

Специалисты обнаружили в Крыму новый биологический вид насекомых, сообщила пресс-служба Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского.

«Уникальный вид, который обнаружен в Крыму, относится к классу «Насекомые», отряду «Чешуекрылые», семейству «Стеклянницы», –говорится в сообщении на сайте вуза.

Новое насекомое получило имя Negotithia efetovi (Негоцинтия Ефетова) в знак признания заслуг крымского ученого-биолога Константина Ефетова.

Научное описание вида опубликовано в журнале Russian Entomological Journal. Открытие вызвало восторг у зарубежных коллег, отмечается в сообщении.

«Европейцы очень удивлены и собираются в Крым специально за N. efetovi», – добавила пресс-служба учебного заведения.

Отмечается, что дальнейшее изучение особенностей Negotithia efetovi позволит разработать меры по охране этого биологического вида.

Ранее при раскопках античного города Мирмекий в Керчи археологи обнаружили уникальный пустой саркофаг, а в городище Эски-Кермен в Бахчисарайском районе Крыма был найден христианский храм.

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