Христианский храм нашли при раскопках в Крыму

Археологи нашли уникальный христианский храм в городище Эски-Кермен, которое расположено в Бахчисарайском районе Крыма, сообщил директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко.

По его словам, найденный христианский храм позволит «совсем по-другому взглянуть на планировку городища Эски-Кермен средневизантийского времени, начиная со второй половины X века», передает РИА «Новости».

Он отметил, что лично присутствовал на месте раскопок и смог увидеть все своими глазами. Находка поможет конкретизировать представления о застройке городов византийского времени в юго-западном Крыму, отметил Майко.

Пещерный город Эски-Кермен расположен в Бахчисарайском районе Крыма на горном плато. Площадь города составляла 8,5 га, на его территории проживали до 3 тыс. человек. Название переводится с крымско-татарского как «старая крепость».

Ранее при раскопках античного города Мирмекий в Керчи археологи обнаружили уникальный пустой саркофаг.

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