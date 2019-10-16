В МИД опровергли данные о звонке Лаврова белорусскому коллеге

Глава МИД России Сергей Лавров не звонил белорусскому коллеге Владимиру Макею, заявили в российском дипведомстве.

Также в МИД отметили назвали дезинформацией сообщение о том, что российское посольство в Минске не помогает россиянам, передает ТАСС.

«В ряде Telegram-каналов публикуется классическая дезинформация. Это уже не фейки, не некачественная журналистика, речь идет о публикациях, цель которых до конца не ясна», – заявили в дипведомстве.

Подчеркивается, что посольство России в Минске активно занимается поддержкой российских граждан и «вносит важный вклад в развитие двусторонних отношений».

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей анонсировал визит президента страны Александра Лукашенко в одну из стран Евросоюза в 2019 году.

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