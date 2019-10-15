Задержан скрывавшийся фигурант дела о беспорядках в Москве

По уголовному делу о массовых беспорядках в Москве задержан Александр Мыльников, который ранее скрывался от следствия, сообщили в пресс-службе СК России.

«Следственным комитетом в ходе расследования уголовного дела массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти задержан Александр Мыльников, местонахождение которого устанавливалось», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Ему вменяют статью УК России «Применение насилия в отношении представителя власти».

Следствие указывает, что Мыльников 27 июля на улице Рождественка вместе с Егором Лесных и Максимом Мартинцовым нанес удары ногами сотруднику Росгвардии, повалив его перед этим на землю.

Накануне сообщалось, что следователи задержали четверых фигурантов дела о беспорядках, в том числе Лесных и Мартинцова. Еще двое скрывались от следствия.

Во вторник стало известно к Мыльникову пришли с обысками домой и допросили по делу о беспорядках. В Сети появилась запись, на которой видно, как он повалил сотрудника Росгвардии на землю.

Митинги радикальной оппозиции проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Акции сопровождались уличными беспорядками – перекрывались Садовое кольцо и Большая Дмитровка, участники акций бросали куски асфальта в полицейских, распыляли газ.