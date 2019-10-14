Задержаны четверо новых фигурантов по делу о беспорядках в Москве

Следователи задержали еще четверых фигурантов по делу о массовых беспорядках в Москве, двое скрылись, сообщает СК России.

«В рамках расследования Следственным комитетом Российской Федерации уголовного дела об июльских массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти установлены шестеро лиц, в чьих действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)», – говорится в сообщении на сайте СК.

Речь идет о Егоре Лесных и Максиме Мартинцове, которые на улице Рождественка 27 июля напали на сотрудника Росгвардии и повалили его на тротуар. Также Лесных, по данным следствия, нанес другому правоохранителю удар ногой.

Еще одному подозреваемому – Андрею Баршаю – вменяется нападение на сотрудника Росгвардии, которого он толкнул с разбега в спину.

Кроме того, следствие сообщило, что еще один фигурант, Владимир Емельянов, силой удерживал росгвардейца, препятствуя выполнению служебных обязанностей. Свидетели и видеозаписи с места событий подтверждают противоправные действия указанных лиц.

«В настоящее время Баршай, Емельянов, Лесных, Мартинцов задержаны в качестве подозреваемых. По местам их жительства проведены обыски», – сообщили в СК.

В то же время двое других установленных лиц, узнав о проведении следственных действий, скрылись, добавили в Следственном комитете.

В ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы задержали организатора беспорядков в ходе несанкционированных акций в центре Москвы.