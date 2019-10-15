Автобус с российскими туристами перевернулся в Турции

Два российских туриста госпитализированы после аварии автобуса в турецкой Анталье, сообщил представитель генконсульства России.

В генконсульстве сообщили, что «автобус, в котором ехали российские туристы, перевернулся в районе Кумлуджа провинции Анталья», передает РИА «Новости».

«Среди пострадавших – два гражданина России, они были доставлены в государственную больницу города Кумлуджа с травмами средней тяжести и госпитализированы», – добавил он.

Турецкие СМИ сообщают, что автобус с туристами, ехавший по маршруту Кемер – Кумлуджа, вылетел с трассы в Анталье, в результате чего пострадали четыре человека, передает ТАСС.

Напомним, аналогичный случай произошел в Турции в сентябре – в результате пострадали 14 россиян.

Сообщалось также, что с начала туристического сезона в Турции скончались 88 россиян. В том числе участились случаи ДТП с туристическими автобусами, а также на пешеходных переходах.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД