В Переславле-Залесском разгорелся скандал из-за «блокадных» бутербродов в детсаду

В детском саду Переславля-Залесского Ярославской области родители и руководство учреждения вступили в конфликт из-за бутербродов с сыром для детей.

Детям раздали бутерброды с кусками сыра по 10 граммов, что вызвало возмущение у родителей, передает РЕН-ТВ.

Отмечается, что, согласно правилам, кусок сыра должен целиком покрывать кусок хлеба, но заведующая детсадом Наталья Бакунина отметила, что это для детей среднего и старшего возраста. Детям ясельной группы положен один кусок сыра в неделю, его можно выдавать целиком, но лучше делать это частями, добавила она.

Издание 76.ru сообщило, что фотографии бутербродов с хлебом, опубликованные в соцсетях, вызвали у пользователей негодование.

«На зоне, наверное, лучше кормят», – цитирует одного из комментаторов портал. Другой пользователь отметил, что пайки для детей выглядят «как в блокаду».

«Просто в саду произошла накладка в меню, но решили накормить детей. Другого выхода не было. Мы ходим в тот же сад. Меню у всех одинаковое в группах. Претензий не имеем», – написала Елена Горбей.

Заведующая пояснила изданию, что готова к диалогу с родителями, и отметила, что в питании малышей соотношение калорий, белков, углеводов и жиров соблюдено.