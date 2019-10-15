Освобожденного по болезни экс-управляющего филиалом ВТБ вернули в колонию

Новосибирский областной суд отправил обратно в колонию ранее освобожденного из-за болезни экс-управляющего филиалом банка ВТБ Вадима Григорьева, сообщает местная прокуратура.

В мае 2018 года Новосибирский районный суд удовлетворил ходатайство Григорьева об освобождении от отбывания наказания в виде девяти с половиной лет лишения свободы, назначенного 6 марта 2017 года по приговору Железнодорожного районного суда за хищение более 1,1 млрд рублей и их легализацию, передает РИА «Новости».

Бывший управляющий филиалом ВТБ обратился в Новосибирский районный суд с таким ходатайством в связи с тяжелым заболеванием, суд его удовлетворил и освободил.

Однако зампрокурора Новосибирской области обжаловал это постановление, посчитав его незаконным.

В результате 10 апреля 2019 года решение отменил президиум Новосибирского областного суда, так как заболевания, диагностированные Григорьеву, не входят в перечень препятствующих отбытию наказания.

Дело было направлено на пересмотр, и в июле районный суд принял решение об отсутствии оснований для освобождения осужденного.

«В октябре текущего года Новосибирский областной суд в соответствии с правовой позицией прокуратуры такое решение суда признал законным и обоснованным. Решением суда второй инстанции Григорьев взят под стражу в зале суда и направлен для дальнейшего отбывания наказания в учреждение исполнительной системы», – сообщили в ведомстве.