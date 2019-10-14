Вятрович пригрозил Зеленскому новым «майданом»

Бывший глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому новым «майданом», если тот не будет учитывать и выполнять требования националистов.

«Майдан» – предохранитель демократического развития Украины», - написал Вятрович в своем Facebook.

«Большинство в изувеченном тоталитаризмом обществе не способно рационально воспользоваться полученным правом выбора. Поэтому пренебрегает им, продает его тем, кто не собирается строить демократию. На Украине ситуация похожая. Выборы в основном выигрывают не силы, заинтересованные в построении сильного, демократического государства, готовые к тяжелым, но необходимым реформам, а те, кто предлагает немедленное улучшение», – написал он.

Он заявил, что власть, вне зависимости от полученной на выборах поддержки, не может игнорировать требования меньшинства.



«Какое бы большинство не получила на выборах власть, она не может игнорировать требования сплоченного меньшинства, которое умеет защищать общественные интересы и способно организовать «майдан». Поэтому выиграть выборы в Украине – еще не значит победить. Надо уметь прислушиваться к активному меньшинству, которое определяет жизнь страны после выборов. Иначе «майдан» может поставить на место того, кто уверен, что большинство на выборах – достаточное основание, чтобы делать свою власть неограниченной», – считает Вятрович.

Ранее Вятрович призвал Зеленского «публично присягнуть на верность националистам».

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