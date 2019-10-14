Активиста Дэнни Кулинича отпустили после допроса по делу о беспорядках в Москве

Активиста движения «Декоммунизация» Дэнни Кулинича отпустили после допроса по делу о беспорядках в Москве, сообщил глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

Ранее в квартире Кулинича прошел обыск из-за дела о массовых беспорядках. После него активиста увезли в центральный аппарат СК для допроса по делу об участии в массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ), открытому после несогласованной акции 27 июля, сообщает РБК.

Кулинича СМИ называли организатором массовых беспорядков в ходе несогласованных акций в Москве.

Митинги радикальной оппозиции проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Акции сопровождались уличными беспорядками – перекрывались Садовое кольцо и Большая Дмитровка, участники акций бросали куски асфальта в полицейских, распыляли газ.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, за что возбуждают дела против участников несанкционированных акций.