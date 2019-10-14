Семьям на Дальнем Востоке начали выплачивать материнский капитал

Жительницы Камчатского края начали получать материнский капитал при рождении второго ребенка, сообщает министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Семьям перечисляют свыше 130 тыс. рублей на покупку жилья и погашение ипотеки, говорится на сайте ведомства.

Семья Кинслер живет в городе Вилючинск Камчатского края. В прошлом году в ипотеку взяли четырехкомнатную квартиру, срок кредита – 30 лет. А в этом году в семье родился второй ребенок, федеральный материнский капитал родители планируют потратить на досрочное погашение ипотеки.

«Мы даже не знали о таком материнском капитале, хотя в нем очень нуждаемся. Очень ждем перечисления средств, чтобы еще уменьшить ежемесячный платеж и больше тратить на детей. Скоро у нас в семье появится третий ребенок», – рассказала Мария Кинслер.

В рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография» дополнительно из федерального бюджета Камчатскому краю, как субъекту Дальневосточного федерального округа, предусмотрены 117 млн рублей.

«Право на материнский капитал возникает у женщин, родивших второго ребенка после 1 января 2019 года. Обратиться за выплатой женщины могут через шесть месяцев после появления ребенка на свет, то есть первые обращения поступили только после 1 июля. Размер выплаты в этом году составляет 135 тыс. 908 рублей», – сообщил министр социального развития и труда Камчатского края Евгений Меркулов.

Такие выплаты на Дальнем Востоке появились после доклада вице-премьера – полномочного представителя президента России в ДФО Юрия Трутнева президенту Владимиру Путину в январе этого года.

Кроме того, в регионах Дальнего Востока действуют и другие выплаты семьям с детьми. Так, в Камчатском крае ежемесячно в связи с рождением или усыновлением первого ребенка семьи до полутора лет получают пособие в размере 20 тыс. 797 рублей. А с января этого года начала действовать еще одна мера – единовременная выплата в 41 тыс. 594 рубля при рождении первого ребенка.

«Нам важно, чтобы качество жизни людей на Дальнем Востоке росло. Рассчитываем, что в этом году единовременные выплаты дальневосточным семьям будут предоставлены при рождении не менее 34 тыс. первенцев. Еще не менее 35 тыс. семей получат материнский капитал при рождении вторых детей», – заявил министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.