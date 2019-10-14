Кандидат от оппозиции победил на выборах мэра Будапешта

Оппозиция выиграла выборы в десятке городов Венгрии, включая Будапешт, где поражение потерпел ставленник премьера Виктора Орбана.

Как передает Deutche Welle, на выборах мэра Будапешта, прошедших в воскресенье, победу одержал 44-летний кандидат от левых центристов Гергей Карачонь, набравший более 50% голосов. Представитель партии «ФИДЕС – Венгерский гражданский союз», возглавляемой премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, Иштван Тарлош, занимавший пост градоначальника с 2010 года, заручился поддержкой около 45% избирателей.

Тарлош публично поздравил Карачоня в присутствии Орбана. «Правительство уважает решение жителей Будапешта», – заявил он.

«Я бы хотел вывести отношения между Будапештом и правительством на новый уровень. Мы готовимся не к войне, а к совместному строительству», – заявил в свою очередь Карачонь.

Помимо Будапешта, объединенные силы оппозиции выиграли местные выборы в 10 крупных венгерских городах из 23, в частности, в Мишкольце, Пече и Дунауйвароше.

Для партии «ФИДЕС» Орбана, побеждавшей на всех крупных выборах с 2010 года, это стало первым массовым поражением. Премьер заявил, что Тарлош теперь станет его советником.

Напомним, в марте партия «Фидес – Венгерский гражданский союз» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана была временно исключена из Европейской народной партии (ЕНП).