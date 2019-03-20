Партию премьера Венгрии исключили из Европейской народной партии

Партия «Фидес – Венгерский гражданский союз» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана была временно исключена из Европейской народной партии (ЕНП).

Такое решение было принято на съезде политического объединения за распространение дезинформации об институтах Евросоюза, об этом сообщил председатель ЕНП Джозеф Дол, передает ТАСС.

«Членство ФИДЕС [в ЕНП] приостановлено до следующего решения. За это проголосовали 190 членов ЕНП, против – три», – сказал Дол.

Скандал связан с предвыборной агитацией венгерской партии, которую Еврокомиссия назвала клеветнической.