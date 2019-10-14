Оппозиция и власти Эквадора договорились о прекращении протестов

Представитель ООН в Эквадоре Арно Пераль, ставший посредником на переговорах президента Ленина Морено с представителями индейского движения, заявил о договоренности сторон о немедленном прекращении конфронтации.

«В результате диалога устанавливается новый декрет, который отменяет действие декрета 883. Для этих целей организуется комиссия, в состав которой будут входить участники организаций индейского движения, участники настоящего диалога и представители правительства страны... Данным соглашением отменяются мобилизация (индейского населения - ред.) и экстренные меры на территории страны», – передает РИА «Новости» слова Пераля.

Глава Конфедерации индейских национальностей CONAIE Хаиме Варгас, в свою очередь, обратил внимание на нарушения прав человека в ходе разгона демонстраций и напомнил о требовании отставки министров обороны и внутренних дел.

«От имени народов Эквадора прошу вас, господин президент, немедленно отправить в отставку министра внутренних дел Марию Ромо и министра обороны Рауля Харрина», – заявил он.

Конфедерация индейских национальностей Эквадора назвала соглашение с президентом Морено «победой народной борьбы» и призвала участников протеста прибраться на улицах Кито.

Напомним, экономические реформы властей страны привели к массовым протестам в Эквадоре. Президент Ленин Морено объявил о введении комендантского часа и военного контроля в Кито. Он также согласился на требования демонстрантов.