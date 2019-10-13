Ленин Морено перевел столицу Эквадора под военный контроль

Президент Эквадора Ленин Морено объявил о введении комендантского часа и военного контроля в Кито.

По его словам, такие шаги должны помочь борьбе правоохранителей против «излишних проявлений насилия», передает RT.

Командование вооруженных сил Эквадора объявило о введении в стране на сутки запрета на передвижения «стратегически важных районах», передает РИА «Новости».

К таким районам относятся не только государственные учреждения и учреждения силовиков, но и порты с аэропортами, объекты телекоммуникационной инфраструктуры, водо- и электроснабжения, нефтедобычи и переработки.

Напомним, экономические реформы властей страны привели к массовым протестам в Эквадоре. Накануне президент согласился на требования демонстрантов.