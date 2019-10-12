Президент Эквадора согласился на требования протестующих

Президент Эквадора Ленин Морено согласился пересмотреть указ, отменивший государственные субсидии на топливо, против которого выступали митингующие, заявил мэр города Кито Хорхе Йунда.

«Господин президент, учитывая сложность ситуации, согласился проанализировать еще раз декрет 883. В ближайшие часы он встретится с лидерами протеста», – сообщил Йунда в Twitter.

В субботу протестующие перекрыли дороги, ведущие к международному аэропорту эквадорской столицы, передает RT.

При этом активисты заявили, что готовы к диалогу с президентом страны, если он согласится на отмену или пересмотр указа, отменившего субсидии на топливо.

Разгоревшиеся в Эквадоре протесты привели к временной остановке медного рудника Mirador.

«EcuaCorriente информирует о решении временно приостановить операции на руднике Mirador, расположенном в провинции Самора Чинчипе, из-за социальных протестов, начавшихся в Эквадоре на прошлой неделе», – сообщила в Twitter компания-владелец рудника.

В заявлении также указано, что решение принято для обеспечения безопасности сотрудников предприятия.

В Эквадоре с начала октября проходят манифестации граждан, недовольных экономическими реформами правительства.

Во вторник министерство энергетики Эквадора заявило об остановке добычи на трех месторождениях государственной компании Petroamazonas, заблокированных неизвестными людьми.