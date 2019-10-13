Переговоры Украины с МВФ сорвались из-за Коломойского

Судебное разбирательство украинского олигарха Игоря Коломойского по делу о контроле над «Приватбанком» заморозили переговоры Украины с МВФ, заявила заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

«Обсуждение с МВФ следующего транша финансирования заморожено из-за проблемы «Приватбанка». Это для них и для международного сообщества красная линия», – передает ее слова «Страна».

По ее словам, существует «огромная опасность» для инвестклимата Украины в случае, если спор не урегулируют должным образом.

«Это показывает разницу между олигархическим влиянием на банковский сектор в прежние дни и новым прозрачным и независимым банковским сектором», – добавила она.

Рожкова добавила, что разочарована решением президента Украины Владимира Зеленского оставаться в стороне от этого конфликта. По ее словам, для МВФ нужен «сильный сигнал от правительства» о сохраняющейся административной независимости «Приватбанка» и независимости Нацбанка.

Между тем, ранее на этой неделе Зеленский заявил, что Украина не намерена возвращать «Приватбанк» Коломойскому.

СМИ сообщали, что возможный компромисс новых властей Украины с Коломойским по «Приватбанку» привел в бешенство МВФ и может лишить Киев финансов и политической поддержки со стороны Запада.