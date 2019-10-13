Гитарист Queen назвал космонавта Леонова «настоящим героем»

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Россия научилась зарабатывать на Солнце

В России отмечается бум строительства солнечных электростанцийФото: Денис Абрамов/РИА Новости
Солнечные электростанции начали появляться по всей России. Но в отличие от энергодефицитного Запада, у нас достаточно традиционных источников энергии, нет проблем с ее дороговизной, да и помешательство на экологии пока не характерно для нашей страны. Оказывается, у бума солнечных электростанций и превращения России в площадку для развития возобновляемых источников энергии есть серьезные причины. Подробности...
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Россия отбила скандальную журналистку у иранских силовиков

Юзик – журналистка достаточно специфическая, ее вполне можно назвать и радикальной оппозиционеркойФото: ruspekh.ru
Россиянка Юлия Юзик, при странных обстоятельствах арестованная в Иране по подозрению в шпионаже на Израиль, отпущена на свободу. Это стало возможным благодаря оперативным усилиям и профессиональной работе МИД РФ, подчеркивают в ведомстве. В то же время судьбу Юзик могли решить опасные перемены, которые происходят сейчас в регионе в связи с агрессией Турции против Сирии. Подробности...
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Закон Горелкина позволит «Яндексу» всегда оставаться российским

В Госдуме позаботились о том, чтобы «Яндекс» не уплыл в руки ЗападаФото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
В Госдуме начались дебаты вокруг закона, согласно которому опорные ресурсы Рунета должны всегда оставаться национальными. Иностранцам могут запретить владеть более чем одной пятой в «значимых ресурсах» вроде «Яндекса». Но как при этом сохранить привлекательный и комфортный климат в растущей IT-индустрии России? Депутаты предлагают такое решение – поощрять «значимые ресурсы» льготными квотами на госзаказ. Подробности...
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На Украине растет волна признания «крымской реальности»

Все больше жителей Украины готовы признать новую политическую реальностьФото: Никитин Максим/ТАСС
Все больше украинских знаменитостей находят в себе мужество публично противоречить радикальным националистическим настроениям. Звучат слова о реальной роли ВСУ в Донбассе, о реальной принадлежности Крыма, о настоящей подоплеке конфликта Киева и Москвы. Кто именно обрел смелость высказать свою гражданскую позицию и почему именно сейчас? Подробности...
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Способна ли смертная казнь остановить педофилов

Обвиняемый раскаивается, но это уже мало кого интересуетФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Чудовищное убийство девятилетней девочки рецидивистом потрясло не только Саратов, но и всю страну. Вновь зазвучали голоса о необходимости возвращения смертной казни как минимум для педофилов. Однако действительно ли угроза наказания смертью поможет предотвращать такие трагедии и какие инструменты для этого в реальности эффективны?  Подробности...
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Как Украина поможет монополизации Европы

Глеб Простаков, журналист
Восточноевропейские члены ЕС давно стали серьезным раздражителем для Парижа и Берлина, которые справедливо считают: кто заказывает музыку, тот Брюссель и танцует. Подробности...

Чиновники превращают Европу в зону с колючей проволокой

Герман Садулаев, писатель, публицист
Предвзятость и неуместное рвение чиновников могут превратить даже прекрасную Европу в зону, окруженную колючей проволокой, с пулеметными вышками и немецкими овчарками по периметру. И вот это немного подбешивает. Подробности...
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Премия от Нобелевского комитета выглядит запоздалым извинением

Андрей Манчук, политолог
Нобелевский комитет стал орудием в руках элит, у него нет морального авторитета — таково настроение контркультурной среды. И потому в Стокгольме решили дать премию политкорректной Токарчук, но неожиданно наградить и бунтаря Хандке. Подробности...
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    С кем и насколько успешно воевали турки

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      Скончался легендарный советский космонавт Алексей Леонов

      В когорте первых космонавтов Алексей Леонов был поистине всенародным любимцем, он также завоевал признание миллионов людей за рубежом. Человек-легенда, в 1965 году он первым вышел в открытый космос и тем самым попал в мировую историю. В пятницу Леонов скончался на 86-м году жизни
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      Турция начала наземное вторжение в Сирию

      Турецкая армия начала наземную часть вторжения в северную Сирию с применением артиллерии и танков. Перед этим были нанесены авиаудары по нескольким городам, сообщалось о жертвах среди мирных граждан. Невзирая на возмущение США, турки намерены довести операцию «Источник мира» до логического конца
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      Путин накануне дня рождения погулял по сибирской тайге

      Владимир Путин накануне дня рождения в компании главы Минобороны Сергея Шойгу отдохнул в сибирской тайге. Президент гулял по лесу, собирал грибы, поднялся на вершину горы и любовался природой. Сам день рождения, 7 октября, Владимир Путин, по данным его пресс-секретаря, проведет в кругу родных
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          • Я верю в бога, и я против смертной казни

          • Я не верю в бога, и я за смертную казнь

          • Я не верю в бога, и я против смертной казни

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              Гитарист Queen назвал космонавта Леонова «настоящим героем»

              13 октября 2019, 13:20

              Текст: Сергей Гурьянов

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              Британский гитарист группы Queen Брайан Мэй опубликовал пост с фотографиями космонавта Алексея Леонова, которого он назвал настоящим героем.

              «Мы потеряли настоящего героя. Алексей Леонов был первым человеком, который вышел в открытый космос, и был бы первым человеком на Луне, если бы русские не потеряли свой импульс в космической гонке», – написал Мэй в своем Instagram.

              Он также опубликовал фотографии космонавта, в том числе снимки со своей встречи с ним.

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              Sad news - we lost a true hero today. Alexei Leonov was the first man to walk in space, and would have been the first man on Moon if the Russians had not lost their momentum in the Space Race. Alexei was a wonderfully complete Human Being - scientist, artist and leader. Thanks to STARMUS I was privileged to be in his company many times over the past few years. He was funny, and delightfully modest about his achievements. Always had time to draw pictures, to interact with children, and share his experiences. Here you see him through the lenses of my own stereo camera speaking at Starmus, and sharing a bite and a chat with the extraordinary Neil Armstrong - conquerer of the Moon. If you then swipe, you can see the young Alexei in his space suit before embarking on that world-beating 1965 Voshtok 2 Mission, then captured by a static camera actually during his space walk (which nearly killed him when his suit inflated so much that he couldn’t squeeze back inside the craft). Then in mono you can see me on a panel with these two amazing men inside the dome of the giant GTC telescope in La Palma, and, in Tenerife, watching a STARMUS lecture together in 2014. Swipe some more to see the stereos in cross-eyed format. There are more pictures of these wonderful guys in our own book MISSION MOON 3-D. Alexei is already sadly missed - he was one of a kind and we are all richer for his life on Earth. RIP. Bri

              Публикация от Brian Harold May (@brianmayforreal)

              Мэй назвал Леонова «совершенным человеком», который одновременно был ученым, художником и лидером. Гитарист рассказал, что встречался с Леоновым несколько раз за последние годы на фестивале STARMUS.

              «Он был забавный и восхитительно скромный при своих достижениях. Всегда успевал рисовать картины, общаться с детьми и делиться своим опытом», – заявил Мэй.

              Напомним, советский космонавт Алексей Леонов скончался на 86-м году жизни. Сообщалось, что в последнее время он постоянно находился в больнице после операции на ноге. Причиной смерти называется сердечная недостаточность.

              Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с его смертью. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о дружбе Путина и Леонова.

              Также соболезнования в связи со смертью Алексея Леонова выразили в ООН и Роскосмосе, а НАСА прервало прямую трансляцию выхода астронавтов Эндрю Моргана и Кристины Кук в космос, чтобы сообщить о смерти Леонова.


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