Гитарист Queen назвал космонавта Леонова «настоящим героем»

Британский гитарист группы Queen Брайан Мэй опубликовал пост с фотографиями космонавта Алексея Леонова, которого он назвал настоящим героем.

«Мы потеряли настоящего героя. Алексей Леонов был первым человеком, который вышел в открытый космос, и был бы первым человеком на Луне, если бы русские не потеряли свой импульс в космической гонке», – написал Мэй в своем Instagram.

Он также опубликовал фотографии космонавта, в том числе снимки со своей встречи с ним.

Мэй назвал Леонова «совершенным человеком», который одновременно был ученым, художником и лидером. Гитарист рассказал, что встречался с Леоновым несколько раз за последние годы на фестивале STARMUS.

«Он был забавный и восхитительно скромный при своих достижениях. Всегда успевал рисовать картины, общаться с детьми и делиться своим опытом», – заявил Мэй.

Напомним, советский космонавт Алексей Леонов скончался на 86-м году жизни. Сообщалось, что в последнее время он постоянно находился в больнице после операции на ноге. Причиной смерти называется сердечная недостаточность.

Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с его смертью. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о дружбе Путина и Леонова.

Также соболезнования в связи со смертью Алексея Леонова выразили в ООН и Роскосмосе, а НАСА прервало прямую трансляцию выхода астронавтов Эндрю Моргана и Кристины Кук в космос, чтобы сообщить о смерти Леонова.