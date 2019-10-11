Журналистка Юзик назвала себя жертвой провокации

Журналистка Юлия Юзик, больше недели находившаяся под арестом в Иране, заявила, что стала жертвой провокации иранских спецслужб.

«Меня активно приглашали в течение всего прошлого года, разные люди, и один из последних людей, кто меня звал, – Бахрам Ханлар. Мой бывший шеф по (телеканалу) Iran Today. Он связан со СМИ и спецслужбами Ирана, и потому его гарантии о том, что со стороны иранских спецслужб ко мне нет проблем, я восприняла всерьез», – сказала Юзик «Интерфаксу».

Она предположила, что могла быть нужна иранским спецслужбам в качестве источника информации.

Напомним, 29 сентября у Юлии Юзик, прибывшей в Иран по частному приглашению, в аэропорту Тегерана изъяли паспорт. 2 октября российская журналистка была арестована. Сообщалось, что ее заподозрили в сотрудничестве с израильскими спецслужбами.

В ночь на четверг, 10 октября в российском посольстве сообщили, что Иран решил отпустить Юзик, в пятницу журналистка прибыла в Москву.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в обстоятельствах ареста Юзик в Тегеране.