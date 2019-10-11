МИД отреагировал на запрет во въезде в Эстонию члену «Молодой гвардии»

Департамент информации и печати МИД России прокомментировал запрет во въезде в Эстонию члену общественной организации «Молодая гвардия Единой России».

Соответствующий комментарий опубликован на сайте ведомства.

«Как стало известно, член общественной организации «Молодая гвардия Единой России» А.А.Ковеза внесена Таллином в список лиц, которым запрещен на десятилетний срок въезд на территорию Эстонской Республики. На сайте МВД ЭР в соответствующей базе данных обозначены аналогичные рестрикции в отношении еще трех ее коллег по работе в этом движении», – указывается в сообщении.

В МИД считают, что «отказ во въезде в шенгенскую зону активистам российской НКО является очередной недружественной акцией «визового произвола», к которому Таллин «регулярно прибегает в отношении неугодных (...) представителей гражданского общества, а также историков и журналистов из России».

Министерство призвало профильные правозащитные структуры ООН, ОБСЕ и Совета Европы «обратить самое пристальное внимание на это обстоятельство», пообещав не оставить действия эстонских властей без ответа.

Ранее журналистов «России-1» выдворили из Эстонии.