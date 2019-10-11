В Конго упал самолет президента страны, на борту находились россияне

Грузовой военный Ан-72, обеспечивавший перевозки президента Конго Феликса Чисекеди, потерпел крушение, среди восьми человек на борту были россияне, сообщило посольство России в республике.

Самолет упал на востоке страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на местное издание Politico.

В российском посольстве сообщили, что имена россиян, летевших на самолете, уточняются.

«Мы находились в постоянном контакте с официальными властями ДРК на предмет установления гражданской принадлежности пилотов, и по предварительным данным выяснили, что среди членов экипажа были российские граждане, имена и фамилии на данный момент уточняются», – отметили в димпмиссии.

Управление гражданской авиации до инцидента сообщало, что борт направился из аэропорта Гомы в 13.32 (14.32 мск) в Киншасе, где должен был приземлиться в 16.43 (18.43 мск).

Через час после вылета самолет потерял связь с центром управления и пропал с радаров, на борту находились четыре пассажира и четыре члена экипажа.

По информации Politico, обломки Ан-72 нашли на востоке страны в провинции Маниема.

Издание Actualite отмечает, что пассажирами были три сотрудника службы охраны президента страны и его водитель. Источник издания отметил, что экипаж мог состоять из украинцев, а на борту могло быть больше людей.