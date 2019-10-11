Московские врачи удалили младенцу третью ногу

Врачи московской городской клинической больницы (ДГКБ) святого Владимира провели редчайшую операцию малышу, родившемуся с тремя ногами, сообщила пресс-служба столичного Департамента здравоохранения.

Ребенок родился с третьей ногой, удвоением мочеполовой системы и без анального отверстия, передает агентство городских новостей «Москва».

«Вероятнее всего, изначально это были близнецы: средняя ножка имела две пяточки. Это должны были быть два мальчика, но сформировался только один плод, взяв часть у брата», – рассказали в Департаменте здравоохранения.

Отмечается, что беременность женщины протекала без осложнений: не было токсикоза, угрозы прерывания. Лишнюю конечность заметили на УЗИ, однако родители приняли решение не прерывать беременность.

За полтора года ребенок пережил две операции: в августе 2018 года мальчику удалили лишнюю ногу, а в феврале 2019 года его избавили от второй мочеполовой системы.

В скором времени мальчика ждут операции по устранению аноректального порока и сигмостомы. Врачи дают положительные прогнозы и уверены, что дальнейшее развитие мальчика будет абсолютно нормальным.