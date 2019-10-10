Открыт первый мусоросортировочный комплекс с российским оборудованием

«Комплекс, открытый в Белгородской области, полностью адаптирован под местные условия. Если европейская техника может работать при температуре не ниже +5 градусов, то российское оборудование – до минус 25», – рассказали газете ВЗГЛЯД представители компании-производителя оборудования. Комплекс сортировки был открыт в четверг в городе Губкин при участии губернатора области Евгения Савченко.

До этого момента подобных автоматических мусоросортировочных комплексов в России было всего два (в Костроме и в Нижнем Новгороде), но там установлена техника, произведенная в Европе – а тот комплекс, который был в четверг открыт в городе Губкин Белгородской области, был реализован российской компанией на всех стадиях, от проекта до строительства, монтажа, наладки и запуска, – отметили участники церемонии открытия.

«Таким образом, формируется тренд производства, формируется культура сортировки и обращения с твердыми коммунальными отходами», – отметила пресс-секретарь компании - производителя оборудования «Экомашгрупп» Александра Охотникова.

Реализован очень важный с технологической и экологической точек зрения проект, отметили участники открытия комплекса. Объект может обрабатывать до 35 тонн мусора в час, а объем захоронения на полигоне в итоге сократится в десять раз. Вторсырье отправляют на заводы по переработке. Более трети отходов отбираются для дальнейшего компостирования в виде органических отходов, еще четверть – RDF-топливо (топливо, оставшееся после переработки отходов). Объект полностью автоматизирован. Как отмечают в компании, реализовавшей проект, на столь масштабном комплексе предусмотрено не более 25 рабочих мест.

Открытие автоматического комплекса в Губкине стало частью реализации нацпроекта «Экология». Всего до 2024 года в России должно появиться как минимум двести современных предприятий по переработке мусора.