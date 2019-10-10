ПФР спрогнозировал увеличение страховой пенсии

Размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров прогнозируется на уровне 16,4 тыс. рублей в 2020 году, заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.

«Размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров мы прогнозируем в 2020 году 16,4 тыс. рублей с увеличением до 18,3 тыс. рублей в 2022 году», – передает ТАСС слова Дроздова на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов.

Ранее сообщалось, что средний размер пенсий в 2020 году составит около 15 тыс. рублей, а средний размер страховых пенсий по старости неработающих пенсионеров – 16,4 тыс. рублей.

Напомним, 30 сентября Минтруд сообщил, что с января 2020 года повышенные пенсии начнут получать более 30 млн российских пенсионеров в связи с индексацией выплат на 6,6%.