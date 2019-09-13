Назван срок индексации зарплат не вошедших в майский указ бюджетников

Зарплаты работников бюджетной сферы, которые не вошли в майский указ президента от 2012 года, будут проиндексированы с 1 октября 2020 года на 3,8%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Голикова сообщила на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве, что «в отношении работников бюджетной сферы, которые не попали под действие президентского указа, ежегодно будет проводиться индексация на уровень инфляции – 1 октября 2020 года их заработные платы будут проиндексированы на 3,8%», передает ТАСС.

Также она сообщила, что в 2020 году правительство проиндексирует материнский капитал на 3,9%, увеличив выплату до 466 тыс. 617 рублей.

«В бюджете Пенсионного фонда предусмотрено около 325 млрд рублей на общее финансирование программы материнского капитала, в том числе на возобновление индексации с 1 января 2020 года», – сказала вице-премьер.

Кроме того, в материалах секретариата Голиковой, подготовленных к заседанию трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений, указывается, что «средний размер пенсий в 2020 году составит около 15 тыс. рублей, средний размер страховых пенсий по старости неработающих пенсионеров – 16,4 тыс. рублей».

Ранее Минтруд установил минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году на уровне 12 тыс. 130 рублей.