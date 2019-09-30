Минтруд рассказал о повышении пенсий с 1 января

С января 2020 года повышенные пенсии начнут получать более 30 млн российских пенсионеров в связи с индексацией выплат на 6,6%, сообщает Минтруд.

«С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающим пенсионерам будут проиндексированы на 6,6%, что значительно превысит уровень ожидаемой инфляции 2019 года (3,8%)», – передает RT сообщение Минтруда.

В среднем размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров за год составит 1 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что средний размер пенсий в 2020 году составит около 15 тыс. рублей, а средний размер страховых пенсий по старости неработающих пенсионеров – 16,4 тыс. рублей.