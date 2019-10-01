Пашинян сделал селфи с Путиным и другими президентами в автобусе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал снимок из автомобиля с участниками заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), который проходит в Ереване.

На снимке присутствует сам Пашинян, а также президент России Владимир Путин, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Ирана Хасан Роухани и президент Молавии Игорь Додон. Снимок Пашинян опубликовал на своей странице в Facebook.

«Дорожное селфи. За это время мы приняли важное решение», – подписал фотографию премьер-министр Армении.

Напомним, Путин прибыл в Ереван для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, где он проведет переговоры с иранским коллегой Хасаном Роухани и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.