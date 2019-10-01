Украинский певец раскритиковал власти страны за отношение к гастролям в Крыму

Певец Олег Винник раскритиковал власти Украины за негативное отношение к концертам артистов в Крыму. Он уточнил, что Киев считает полуостров своей территорией, но при этом выступающих там украинцев считает предателями.

«Все говорят, что Крым наш, но если туда поедет наш украинский артист и выступит для наших граждан, он кем будет? Предателем? Если мы кричим, что Крым наш, почему я не имею права туда поехать и выступить? Меня там ждут, меня хотят там видеть. <...> Почему мы покупаться имеем право туда поехать, а выступить не имеем права?» – сказал Винник, передает «Обозреватель».

Певец также отметил, что считает Крым «своим» и призвал Киев «продолжить борьбу» за полуостров.

Ранее Винник был внесен в базу сайта «Миротворец», так как принял участие в проекте «ВСЕММИР» вместе с российскими и зарубежными артистами.

Ранее сообщалось, что комика из Белоруссии не пустили на Украину из-за Крыма.