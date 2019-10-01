Полковника СК в Москве убили заточкой

Полковник центрального СК Владислав Капустин был смертельно ранен в Москве самодельной заточкой. Житель Санкт-Петербурга Сергей Григорьев ударил его сзади, задев аорту и сердце, сообщил источник в правоохранительных органах.

«На месте происшествия был обнаружен предмет, внешне схожий с ножом. Им оказалась самодельная заточка с рукояткой, обмотанной скотчем», – передает его слова ТАСС.

По его словам, Григорьев напал на следователя сзади, ударил заточкой правой рукой, задев аорту и сердце. Сотрудник СК сам дошел на проходную, где сообщил о нападении. После этого он потерял сознание. В НИИ им. Склифосовского Капустина доставили уже в критическом состоянии, он умер в реанимации.

«Нападавший попытался скрыться. Его задержали сотрудники Центра специального назначения вневедомственной охраны Росгвардии, которые обеспечивают охрану здания СК», – добавил источник.

Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что задержанный состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Во вторник днем сотрудника центрального аппарата Следственного комитета России, полковника Владислава Капустина ударили ножом рядом с проходной СК в Москве. От полученных ранений он скончался.

Нападавшим оказался 39-летний житель Санкт-Петербурга. Он задержан. СМИ утверждают, что у него якобы нашли записку с объяснениями причин поступка – он бесплодно добивался возвращения себе жилья.