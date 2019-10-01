Глава РАН пожаловался на реформирование академии без привлечения ученых

Реформирование РАН и фундаментальных научных исследований проходит без участия ученых, заявил президент Российской академии наук Александр Сергеев.

«Ученые любят, когда с ними советуются при проведении различных реформ, и очень негативно воспринимают, когда эти реформы безальтернативно спускаются сверху», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что сейчас ряд решений по реформированию фундаментальной науки принимаются без обсуждения с учеными.

«Лишь 11% профессорского корпуса РАН считают, что долгосрочные цели реформы науки понятны российским ученым», – сказал Сергеев.

Глава РАН заявил, что большинство академиков в России считают, что положение дел в науке ухудшилось после реформы Академии наук, проведенной в стране шесть лет назад. Он сослался на опрос, проводившийся среди академиков, членов-корреспондентов и профессоров РАН с 26 по 30 сентября.

По его словам, у результатов опроса есть также региональная и тематическая окраску. В частности, в Дальневосточном отделении РАН 100% респондентов заявили об ухудшении положения в науке. Об этом же сказали 94% ученых отделения историко-филологических наук.

В медицинском отделении заявили о пользе реформы 28% членов РАН, так же считают 25% респондентов сельскохозяйственного отделения.

Всего 64% членов РАН заявили о том, что положение российской науки после реформы РАН в 2013 году в целом ухудшилось, передает ТАСС.

«Отношение ученых к итогам реформ измерялось тремя вопросами, в которых произошедшее предлагалось оценить по 5-балльной шкале. Подавляющее большинство опрошенных (64%) считают, что положение в целом ухудшилось и сама реформа сказалась негативно на российской науке. Считает, что ситуация не изменилась, каждый пятый. И видят позитивные моменты в реформе 13,8%», – говорится в аналитическом отчете по результатам опроса.

По результатам опроса, сказал Сергеев, РАН планирует подготовить документ с предложениями по улучшению положения дел в российской науке. Результаты исследования будут направлены на все уровни государственной власти.

«Относительно ожиданий, может быть, соотношение где-то более тревожные, чем можно было ожидать», – отметил президент РАН.

Он также заявил, что число ученых, которые говорят об отрицательном влиянии реформы Академии на науку, превышает количество ученых с противоположным мнением в 10 раз.

Ранее в сентябре Сергеев заявил, что Россия в 10 раз отстает от ведущих научно-технических стран по объемам средств, направляемых на обеспечение исследований необходимой инфраструктурой, сложившаяся ситуация не позволяет выполнить целевые показатели национального проекта «Наука».

О завершении реформы РАН, которая началась шесть лет назад, было объявлено в марте 2018 года. После этого, по словам Сергеева, Академия наук перешла в постреформенный период.

До этого, в феврале 2018 года, президенту Владимиру Путину направили открытое письмо более 400 отечественных ученых, которые заявили, что необходимо вернуть отечественной науке особый статус и самоуправление. Академики хотели, чтобы президента поставили в известность о позиции ученых «Клуба 1 июля», в который вошли члены академии, не согласные с реформой РАН.