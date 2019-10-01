Стало известно, на сколько выросло состояние богатейших россиян

Совокупное состояние богатейших россиян за первые девять месяцев 2019 года увеличилось на 30,6 млрд долларов.

Как показывает рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI), среди 500 богатейших людей мира находятся 23 россиянина. Для рассчета индекса используются данные о стоимости акций компаний, в которых миллиардеры обладают долями, передает РИА «Новости».

Так, на первом месте оказался совладелец «Норникеля» Владимир Потанин. Его состояние за указанный период возросло на 4,64 млрд долларов и составило 24,3 млрд долларов.

Второе место занимает один из владельцев «Новотека» Леонид Михельсон. С начала года он заработал 3,69 млрд долларов. Его состояние сейчас оценивается в 23,1 млрд долларов.

Тройку самых богатых россиян замыкает основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, заработавший 2,54 млрд долларов. Сейчас его капитал достигает 20,4 млрд долларов.

На четвертом месте – основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов с состоянием в 18,7 млрд долларов, его состояние выросло на 1,24 млрд.

Также стали богаче основной владелец совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, Геннадий Тимченко, владеющий долями в «Новатэке» и «Сибуре». Подросли состояния у Алишера Усманова («Металлоинвест», «Мегафон»), Романа Абрамовича (Evraz).

Напомни, ранее самые богатые люди мира потеряли миллиарды из-за конфликта США и Китая.