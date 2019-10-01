Штаб ВМС Швеции вернется на подземную базу из-за «российской угрозы»

Штаб-квартира военно-морских сил Швеции в качестве оборонительного шага против «усиливающейся военной мощи» России приняла решение вернуться на подземную базу на острове Мускё, построенную в 1950-1960-х годах, пишут британские СМИ.

По мнению шведского военно-морского командования, возвращение на базу Мускё предоставит большую свободу маневра. Таким образом, после 25-летнего отсутствия на базе ВМС Швеции вновь будут получать команды оттуда, пишет The Guardian.

«Этот шаг основан на расчете, что русские могут использовать мощное оружие, требующее уровня защиты, который может обеспечить только Мускё», – заявил старший аналитик Шведского агентства оборонных исследований Никлас Гранхольм.

Издание сообщает, что шведское командование армии и ВВС также передислоцируются из Стокгольма в более укрепленные районы, географически расширяя свои штаб-квартиры, чтобы сделать их менее уязвимыми для нападения. Однако перемещение флота на Мускё является наиболее драматичным и символизирующим возрождение настроений времен холодной войны.

На базе флота Мускё, строительство которой было завершено в 1969 году, есть множество туннелей, кабинетов и даже медсанчасть. На базе могли размещаться практически любые единицы шведского флота (за исключением крейсеров), включая эскадренные миноносцы типа «Халланд», водоизмещением около 3,4 тыс. тонн. В 2004 году, в связи с сокращением военно-морского бюджета и снижением международной напряженности, база Мускё была законсервирована и частично использовалась как гражданская верфь и вспомогательная стоянка флота.