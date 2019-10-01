МИД разочаровала реакция НАТО на предложение о ракетном моратории

Реакция Североатлантического альянса на предложение России ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности разочаровывает, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

«Мораторий был объявлен президентом (Владимиром) Путиным 2 февраля текущего года. Реакция Североатлантического альянса в целом и входящих в него стран разочаровывает», – заявил дипломат, отметив, что Москва не видит готовности НАТО последовать примеру России.

Между тем, Рябков отметил, что Россия продолжит продвигать мораторий на размещение ракет средней дальности. «Мы будем продолжать работать над тем, чтобы эта идея была реализована, потому что альтернативой будет резкое ухудшение ситуации с безопасностью в Европе, возможно, и в других регионах», – добавил он, передает ТАСС.

В сентябре президент Владимир Путин направил ряду стран послания с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности. Однако это предложение не встретило понимания.

Политолог-международник Иван Тимофеев, комментируя данную ситуацию газете ВЗГЛЯД, назвал две причины, из-за которых Европа не поддержит мораторий.

Газета ВЗГЛЯД также подробно рассказывала о претензиях США к российской крылатой ракете 9М729 (SSC-8), которая якобы нарушает положения Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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