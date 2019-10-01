Президент и конгресс в Перу отстранили друг друга от власти

В Перу президент Мартин Вискарра объявил о роспуске конгресса, а тот в ответ объявил самого Вискарру временно недееспособным.

Вискарра объявил новые выборы после того, как конгресс перенес на вторую половину дня решение вопроса о доверии президенту и судебной реформе. Вискарра счел это отказом в доверии. Отметим, что прежде конгресс уже блокировал предлагаемые президентом законы.

Вместо Сальвадора де Солары новым главой кабмина Вискарра назначил министра юстиции Висенте Себальоса, передает РИА «Новости» со ссылкой на Andina.

Конгресс в ответ утвердил резолюцию «о временной недееспособности президента республики, нарушившего конституцию». Парламент привел к присяге вице-президента Мерседес Араос, которая считает решение Вискарры о роспуске конгресса незаконным.

В ООН и в Организацию американских государств направлены письма, в которых парламентарии заявили «об угрозе демократии» в стране.

В конгрессе Перу большинство мест принадлежит оппозиции, возглавляемой Кейко Фухимори. Ее отца, бывшего президента страны, арестовали по обвинению в коррупции.