WADA опубликовало список запрещенных препаратов

Опубликован список запрещенных для спортсменов веществ на 2020 год, сообщил гендиректор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли.

Агентство напомнило, что список обновляется каждый год для «чистоты спорта путем включения в список новых веществ и методов с допинг- потенциалом».

WADA заверило, что составлен список «после длительных консультаций с широким кругом заинтересованных сторон», передает ТАСС.

В списке указываются не только уже существующие вещества, но и препараты, которые только разрабатываются. В итоге WADA может «защищать как целостность спорта, так и здоровье спортсменов», заявил Ниггли.

В список попадают вещества и методы, которые соответствуют двум из трех критериев: потенциал улучшить результат спортсменов, опасность для здоровья, нарушение спортивного духа.

Список вступит в силу 1 января.

Напомним, СМИ сообщали, что WADA начало процедуру лишения статуса Российского антидопингового агентства в связи с признаками манипуляций данными московской антидопинговой лаборатории.