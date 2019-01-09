В мэры турецкой Аланьи выдвинулась русская

Этнически русская гражданка Турции Анастасия Петрова—Четинкайя станет кандидатом на пост мэра турецкого города Аланья, сообщил ее пресс-секретарь Фирки Беркер Пакна.

«Анастасия Петрова-Четинкайя выдвинута в качестве независимого кандидата на пост мэра Аланьи. Это первый в истории Турции случай, когда на пост мэра будет баллотироваться кандидат с русскими корнями. Ее избирательная кампания пройдет под лозунгом «Перемены в тебе», – сказал пресс-секретарь, передает РИА «Новости».

Петрова-Четинкайя является уроженкой Мурманска. Она окончила Мурманский государственный гуманитарный университет, университет Осло, знает несколько языков. Она проживает в Аланье с 2010 года, ей принадлежит компания ProMedya Agency, кроме того, Петрова-Четинкайя занимается бизнесом в области полиграфии и графического дизайна.

Высший избирательный совет Турции назначил проведение местных выборов на 31 марта. В этот день в стране будут избирать мэров городов, руководителей муниципалитетов, сельских, районных старост и депутатов сельсоветов.

Аланья является одним из самых популярных среди россиян туристических направлений в Турции, в городе есть крупный морской порт и курортная зона.