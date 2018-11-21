Прыгающий в сугробах корги позабавил соцсети

В Сети набирает популярность видеоролик с участием собаки породы корги по кличке Скетч, которая добирается к хозяйке по 60-сантиметровым сугробам.

На видео, снятом 1 января в Пагоса-Спрингс, штат Колорадо, маленький корги пробирается к хозяйке сквозь высокие снежные сугробы, из-под которых виднеются только уши собаки, сообщает Daily Mail.

Во время сложного путешествия хозяева подбадривают питомца, крича: «Давай-давай, маленький кролик!». Достигнув цели, корги получает в награду похлопывание по голове.