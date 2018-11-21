Прыгающий в сугробах корги позабавил соцсети

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9 января, среда | Последнее обновление — 14:40 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Россия и ВАДА наладили взаимопонимание
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Биткоин смог найти для себя в России новую нишу
Что даст России модернизация «Калибра»
В 2019-м Россию ждут настоящие космические прорывы
Почему американские военные самолеты падают все чаще
Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений
Революций без секса не бывает
Антон Крылов, журналист
Западная массовая культура становится все более сдержанной – чего стоят те же запреты на женские соски в большинстве социальных сетей, а также резкое снижение рейтингов фильмов, если в них есть хотя бы минимальная «обнаженка». Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
Почему в России благотворительность стала формой коррупции
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Настоящая благотворительность для «олигарха» – дело по возможности секретное. Реально исполнение морального императива. Если он, конечно, есть. А если его нет – то, наверное, и не надо. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
Неудачи Лондона создали национальный миф США
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Американская война 1812 года дала старт экспансии США в Западном полушарии, способствовала быстрому превращению Америки в сверхдержаву и на долгие годы определила ее стратегическое мышление. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
Как Путин исполняет желания детей
Обсуждение: 4 комментария
После взрыва газа в Магнитогорске обрушился дом
За несколько часов до наступления Нового года в Магнитогорске произошла трагедия: взорвался газ в десятиэтажном жилом доме. Разбор завалов продолжается до сих пор. Спасателям приходится то и дело останавливать операцию из-за угрозы обрушенияПодробности...
Мировые столицы украсились елками
Мировые столицы нарядились к Новому году. Крупнейшие города хвастаются своими центральными елками – самыми высокими, яркими и необычными. Например, новогодний символ Минска (на фото) практически целиком состоит из огнейПодробности...
Путин выполнил пять детских желаний
Путин исполнил мечту 10-летнего Коли, страдающего от тяжелого заболевания, пригласив мальчика в Кремль. О своей мечте поздороваться с Путиным Коля рассказал на проекте «Мечтай со мной», в рамках которого добровольцы помогают исполнять желания тяжелобольных детейПодробности...
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© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
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