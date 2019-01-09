Песков опроверг сообщения о вмешательстве России в выборы в Израиле

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посоветовал не читать издания, сообщающие о якобы вмешательстве России в апрельские выборы в Израиле.

«Об этом (вмешательстве России в выборы) речь не идет и идти не может, Россия не вмешивалась, не вмешивается и не имеет в виду вмешиваться ни в какие выборы ни в одной стране мира», – сказал Песков, комментируя опасения о якобы возможном вмешательстве Москвы в избирательную кампанию в Израиле.

На просьбу прокомментировать соответствующие публикации израильской прессы представитель Кремля заметил: «Не читайте эти израильские СМИ», передает ТАСС.

26 декабря 2018 года Кнессет утвердил закон о самороспуске и назначил досрочные парламентские выборы на 9 апреля. Со 2 января израильский парламент уходит на так называемые предвыборные каникулы. Причиной роспуска парламента стали разногласия вокруг законопроекта о призыве ортодоксальных иудеев в израильскую армию. Изначально парламентские выборы должны были состояться в ноябре 2019 года.