Израильский парламент распустили

Правящая коалиция Израиля объявила о роспуске парламента, досрочные выборы пройдут в апреле 2019 года, сообщили местные СМИ.

Об этом было объявлено после распада правящей коалиции, передает РИА «Новости».

Выборы в Кнессет назначены на 9 апреля.