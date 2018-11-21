Выгоду от новых тарифов ОСАГО поставили под сомнение

Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в комментарии газете ВЗГЛЯД оценил вероятные последствия изменения тарифов ОСАГО.

По мнению эксперта, либерализация тарифов может привести к тому, что целому ряду компаний придется повышать цены – в том числе и для тех, кто имеет право на скидку.

«Базовая ставка будет настолько высока, что все эти льготы могут оказаться несущественными. С другой стороны, поскольку коридор для установления базовых ставок расширился, могут появиться те, кто начнет демпинговать – существенно понижать стоимость полиса ОСАГО, чтобы привлечь побольше клиентов», – полагает эксперт.

В таком случае, по словам собеседника, появится риск, что такие страховые компании не смогут обеспечить потерпевшим надлежащее возмещение.

Эксперт также напомнил, что наряду с либерализацией тарифов автомобилистам обещали отменить коэффициенты, привязанные к автомобилю: к мощности двигателя, территории использования, однако этого пока не сделано.

«Непонятно, почему не сделать это сейчас, одним пакетом? С одной стороны, вы даете возможность повысить цены, а с другой – дайте и пряник, которого мы пока не получили».

Напомним, с 9 января вступило в силу указание Банка России о расширении тарифного коридора ОСАГО на 20% вверх и вниз.

На прошлой неделе в ЦБ говорили, что в течение двух–трех лет в полисе ОСАГО могут быть отменены территориальный коэффициент и коэффициент мощности.