Украинский журналист объяснил «пьяный» вид Порошенко

Украинский журналист Юрий Бутусов объяснил, почему президент Украины Петр Порошенко выглядел «пьяным» на фото с военного мероприятия в Новых Петровцах 2015 года.

Бутусов написал в Facebook, что «красное лицо у Порошенко было совсем по другой причине, которой тележурналисты не видели, поскольку их не пустили на площадку, где проводилась стрельба».

Он пояснил, что смог тогда пройти на полигон, так как был без камеры.

По словам журналиста, в тот день украинскому лидеру показали снайперскую винтовку и предложили выстрелить, однако не предупредили о мощной отдаче.

В итоге Порошенко «получил сильный удар в глаз, прижавшись к оптическому прицелу».

Несмотря на случившееся, президент Украины согласился встретиться с прессой, надев кепку, которая прикрывала лицо.

Напомним, в январе Порошенко принял участие в церемонии запуска скоростного поезда Киев – Борисполь. Выступление президента Украины навело на мысль о том, что на церемонии он был пьян.

Отметим, что до этого украинского лидера не раз обвиняли в появлении на публике в нетрезвом состоянии.

Так, сомнения в трезвости Порошенко возникли в конце ноября, когда он выступил с речью о задержании украинских кораблей в Керченском проливе.

В феврале также было опубликовано видео, снятое украинской журналисткой Соней Кошкиной, которая запечатлела Порошенко на Мюнхенской конференции, предположительно, в нетрезвом виде.