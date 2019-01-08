В России запретили сухой алкоголь

Вступил в силу закон, в декабре подписанный президентом России Владимиром Путиным, согласно которому в России запрещается порошковый алкоголь.

Так, теперь незаконным стало производство и оборот «пищевой или непищевой продукции в виде сухого вещества, предназначенная для получения продукции в жидком виде и содержащая в своем составе более 0,5% этилового спирта», передает РИА «Новости».

В кабмине ранее поясняли, что одним из основных рисков продажи «сухого алкоголя» является то, что потребитель может менять дозировку вне зависимости от рекомендаций изготовителя. В результате продукция становится потенциально опасной для здоровья.

28 декабря Путин подписал закон о запрете производства и оборота порошкового (сухого) алкоголя на российской территории.