Нападение волка на ребенка в Челябинске попало на видео

В сети опубликовали ролик, на котором волк в Челябинском парке имени Гагарина набросился на ребенка; хозяин животного Сергей Панасенко уверен, что это помогает детям избавиться от страхов.

На видеозаписи, опубликованной в соцсетях, волк хватает мальчика за ногу и не отпускает, на помощь к ребенку подбегают мать и подросток.

Панасенко рассказал Ura.ru, что прохаживается со своим питомцем в парке каждый день, и каждый день к волку подходят тысячи детей.

«Это зоотерапия. Нужно избавляться от своих страхов. Я психолог, раньше работал с проблемными детьми, потом стали обращаться и родители с обычными детьми. Всем нужен скандал. А для меня это реклама», – отметил владелец животного.

Он пояснил, что руководство парка пыталось выжить его вместе со зверями, однако им этого не удалось.

Полиция проводит проверку сведений о нападении животного в челябинском парке.

«По данному факту обращения в полицию не было. По материалам, опубликованным в СМИ, проводится проверка», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России региона, передает ТАСС.

В октябре в Краснодарском крае во время циркового представления с дикими животными львица через ограждение набросилась на ребенка, сидевшего в первом ряду.