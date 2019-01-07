Названо число погибших в Индонезии после оползня

Количество погибших после оползня в Индонезии увеличилось до 31 человека, сообщают СМИ страны.

«Поисково-спасательная команда активизирует усилия сегодня, чтобы найти пропавших людей», – сказал заявил представитель Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Сутопо Пурво Нугрохо, передает РИА «Новости» со ссылкой на Jakarta Post.

По тем же данным, в результате оползня погиб 31 человек и трое пострадали, двое числятся пропавшими без вести.

Сход оползней произошел в провинции Западная Ява 31 декабря, 34 дома оказались разрушены. Местные власти сообщали, что оползни произошли из-за сильных ливней.

Напомним, в ночь на 23 декабря в Зондонском проливе Индонезии, разделяющем острова Ява и Суматра, произошло цунами, в результате которого погибли сотни людей.