В течение 10 лет в России появится профессия судьи беспилотных автомобилей или комиссара по регулированию аварийных ситуаций с беспилотниками, сообщили в пресс-службе НТИ «Автонет».

«В ближайшие 10 лет в России появится новая профессия – судья автоматизированных транспортных средств, или комиссар по регулированию аварийных ситуаций с беспилотными автомобилями», – рассказали в пресс-службе, передает РИА «Новости».

Эти специалисты будут оценивать действия беспилотных автомобилей и принимать решения в случае спорных ситуаций при ДТП.

В «Автонет» отметили, что список дисциплин для будущих профессионалов будет сочетать естественные, технические и общественные науки. Самыми ценными компетенциями для будущих судей станут наличие критического мышления, высокая скорость принятия решений, а также цифровая грамотность.

Ранее исследование, проведенное аналитиками НТИ «Автонет», выявило навыки, которые станут самыми востребованными для профессий будущего в России.