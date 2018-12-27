Определены самые востребованные навыки для профессий будущего

Исследование, проведенное аналитиками НТИ «Автонет», выявило навыки, которые станут самыми востребованными для профессий будущего в России.

В результатах исследования говорится, что главными навыками для профессий после 2020 года станут системное мышление и ответственность. «При этом профессионалы будущего должны также уметь схватывать на лету и анализировать большие объемы информации, в любых ситуациях ориентироваться на результат и быть способными к самоорганизации вне зависимости от местонахождения», – передает РИА «Новости» результат работы аналитиков.

В документе также сказано, что высококвалифицированные специалисты должны быть готовы к смене деятельности и в идеале быть многопрофильными, способными в критической ситуации подменить специалистов другого толка.

К таким выводам исследователи пришли, проведя опрос 500 экспертов рынка «Автонет». По результатам опроса был составлен рейтинг самых востребованных навыков у профессионалов, задействованных в транспортно-логистических услугах, развитии интеллектуальной городской мобильности и других перспективных направлениях цифровой экономики после 2020 года.

В частности, за наличие системного мышления и умения решать сложные задачи высказались 80% респондентов, за ответственность – 76%, за обучаемость и способность схватывать на лету – 72%, столько же отметили необходимости ориентированности на результат у сотрудника, а самоорганизацию отметили 63% опрошенных.

Относительно вузовской подготовки профессий будущего эксперты отметили, что с каждым годом все больше возрастает потребность в специалистах, изучивших мехатронику и робототехнику.