Тимошенко прокомментировала подписание томоса для «новой церкви» Украины

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала подписание Константинополем томоса для новой украинской церковной структуры – так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), символом духовной идентификации нации и стимулом к единству страны.

«Томос – это маркер. Это символ духовной идентификации нации и огромный стимул к единству Украины», – написала Тимошенко в Facebook.

В субботу константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос для новой украинской церковной структуры, предложив называть ее «Святейшей церковью Украины». При этом из томоса следует, что юрисдикция «новой церкви» ограничивается только территорией Украины.

Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что подписание Константинополем томоса является результатом неуемных политических и личных амбиций.



