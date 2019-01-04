Турция отреагировала на слова Помпео о недопущении столкновений с курдами

МИД Турции раскритиковал заявление госсекретаря США Майкла Помпео о действиях Анкары в Сирии, об этом говорится в заявлении официального представителя ведомства Хами Аксоя.

«Мы решительно отвергаем содержание и стиль высказываний Помпео... Даже если он не намеренно провел параллели между террористами из «Сил народной самообороны» (СНС) и Рабочей партией Курдистана (РПК) и этническими курдами, подобные высказывания являются тревожным показателем нехватки информации о регионе. Попытки искажения усилий Турции по защите интересов сирийского народа, в частности формирования ошибочного восприятия о том, что Анкара противостоит определенной общине в Сирии, в корне неправильны», – сообщил представитель МИД, передает ТАСС со ссылкой на Анатолийское агентство.

В этом же документе утверждается, что Турция продолжит урегулирование политического конфликта и борьбу с терроризмом в Сирии и продолжит стоять на страже интересов сирийских курдов.

Аксой добавил, что в Турции «сегодня находятся сотни тысяч сирийских курдов, бежавших от насилия СНС, и они не могут вернуться в свои дома из-за давления».

Представитель МИД подчеркнул, что Анкара «продолжит решительную борьбу в Сирии с террористами «Исламского государства*», РПК, СНС».

Ранее госсекретарь США Майк Помпео в интервью Newsmax заявил о важности обеспечения безопасности религиозных меньшинств в Сирии и недопуска столкновений между турецкими и курдскими военными.