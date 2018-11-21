В Госдуме прокомментировали заявление о невозможности снизить цену на газ на Украине

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал заявление о невозможности из-за «Нафтогаза» снизить цены на газ на Украине.

«Проблема руководства Украины в том, что оно совершенно не думает о своем народе. Поэтому они закупают дорогой газ, перепродавая его своим гражданам еще дороже. Это ненормально. Руководство страны избирается для того, чтобы оно следовало интересам народа, чтобы жители Украины получали газ как можно дешевле. А правительство специально закупает газ не у России, а у перепродавцов», – цитирует RT Ананских.

Он считает, что власти Украины думают о политике, а не о жителях страны.

«Отсюда и падение прокачки через украинскую ГТС, рост тарифов ЖКХ для украинцев. Все это – следствие внутренней политики Украины. Это обидно, потому что украинцы для нас – братский народ, а мы, к сожалению, ничего не можем поделать», – сказал он.

Ранее бывший министр экономики Украины Владимир Лановой говорил, что на Украине невозможно снизить цену на газ «пока есть Нафтогаз», которому «все равно», из какой страны идут поставки.