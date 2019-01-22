За мошенничество с маткапиталом в Иркутской области осудили секретаря райкома КПРФ

В Нижнеудинске Иркутской области вынесен приговор депутату гордумы, первому секретарю комитета Нижнеудинского местного отделения КПРФ Александру Леоненко по делу о мошенничестве с материнским капиталом, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Он и еще восемь фигуранток признаны виновными в совершении преступления по части 3 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере). Как выяснило следствие, с мая по декабрь 2016 года Александр Леоненко в корыстных целях незаконным путем совершил мошенничество при получении выплат, сообщает i38.ru.

«Известно, что женщины обращались в фирму, принадлежащую депутату, с намерением обналичить материнский капитал. Фактически никаких сделок с недвижимостью не осуществлялось. Однако Александр Леоненко, с целью получения процента, вводил в заблуждение сотрудников Пенсионного фонда РФ в Нижнеудинском районе, после чего на счета женщин зачислялись денежные средства», – отметили в региональном СК.

Установлено восемь эпизодов противоправной деятельности осужденных, общая сумма ущерба составила более 3 млн рублей.

Приговором Нижнеудинского городского суда Леоненко признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года. Еще семь фигуранток получили по два года условно и штрафы в 20 тыс. рублей. Восьмая фигурантка осуждена на два с половиной года лишения свободы условно со штрафом в 20 тыс. рублей.